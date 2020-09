Inilah Pemain Real Madrid yang Mendapat Warisan dari Gareth Bale

jpnn.com, MADRID - Gareth Bale telah meninggalkan Real Madrid dan mendarat di London, untuk menyelesaikan urusannya dengan Tottenham Hotspur.

Meski kedua klub belum mengumumkan kepergian Bale secara resmi, tetapi nomor punggung yang ditinggalkan pemain asal Wales, 11, telah resmi berganti kepemilikan.

Dia adalah Marco Asensio.

Penyerang berusia 24 tahun itu mengonfirmasinya di media sosial.

???? #MA20 Momentos icónicos y especiales que siempre recordaré con este número. Seguimos...

???? #MA11 ????



???? #MA20 Iconic and special moments that I will always remember with this number. We continue...

???? #MA11 ???? pic.twitter.com/EIkrPyglDW — Marco Asensio (@marcoasensio10) September 18, 2020