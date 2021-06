Intip Kemeriahan Festival Teluk Jailolo 2021

jpnn.com, HALMAHERA BARAT - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) mendukung penyelanggaran Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2021, yang mengangkat tema The Harmony of the Spice Island, pada 9-12 Juni 2021.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Rizki Handayani menjelaskan FTJ merupakan event promosi daerah yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya.

FTJ kembali terpilih masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu dari 10 event terbaik kategori event berbasis adaptasi dan inovasi, setelah tiga tahun berturut-turut masuk dalam Calender of Event Kemenparekaf.

“Festival Teluk Jailolo sangatlah menarik karena tema yang diambil localize mengangkat potensi pariwisata orisinil Halmahera Barat sebagai event untuk menciptakan experience yang unik dan berkesan. Menariknya, konten yang unik ini kini bisa dinikmati secara online, sebagai bentuk inovasi pariwisata,” kata Rizki dalam keterangan tertulisnya.

Penyelenggaraan FTJ 2021 kali ini sedikit berbeda karena masih pandemi dan harus mengikuti konsep Hybrid Event yaitu dengan sistem online dan offline.

Pelaksanaan Konsep Hybrid ini dimaksudkan untuk membatasi penonton luring dalam mengurangi angka kerumunan di kawasan venue event.

Masyarakat atau pengunjung bisa menyaksikan FTJ tanpa harus datang ke venue melalui live streaming kanal promosi Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Barat.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat yang juga Ketua Harian Panita, Fenny Kiat menjelaskan pada FTJ 2021 terdapat rangkaian acara unggulan yang ditampilkan.