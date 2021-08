Intip Spesifikasi Mobil Ucok Baba yang Dibelikan Raffi Ahmad

Selasa, 24 Agustus 2021 – 10:25 WIB

jpnn.com - Presenter Raffi Ahmad beberapa waktu lalu memberikan sebuah mobil untuk komedian Ucok Baba.

Mobil tersebut dibelikan lantaran Raffi sudah berjanji akan mambalas kebaikan Ucok Baba yang sudah membawakan durian untuknya.

Melihat mobil tersebut, Ucok Baba pun terkejut melihatnya. Dia mengatakan sempat tidak percaya bahwa Raffi memberikan mobil tersebut.

"Masih berasa mimpi. Semoga Allah membalas kebaikan buat the real sutan Andara. Pantas saja memang kalau rejeki lu enggak putus-putus masyaAllah, sehat terus bro dan keluarga. No setting-an, no prank," tulis Ucok Baba di akun pribadinya di Instagram.

Jika dilihat, mobil yang diberikan suami Nagita Slavina tersebut untuk Ucok Baba merupakan Honda HR-V.

Mobil itu merupakan model sport utility vehicle (SUV) lima penumpang yang memiliki desain lebih sporty.

Honda HR-V dijual dalam dua pilihan mesin, yakni 1.5 dan 1.8. Namun, mobil yang milik Ucok itu belum dilengkapi panoramic sunroof. Diduga mobil itu merupakan tipe HR-V 1.5.

Soal spesifikasinya, mobil itu dibekali mesin berkapasitas 1.500cc SOH i-VTEC yang menawarkan tenaga 120 PS dan torsi 145 Nm.