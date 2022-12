Inul Daratista Dilarikan ke Rumah Sakit, Apa Sebabnya?

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Inul Daratista tengah dirawat di rumah sakit.

Hal tersebut diketahui dari foto yang diunggah melalui akun miliknya di Instagram Story.

Inul Daratista memperlihatkan pose tengah terbaring di rumah sakit.

Dia tertidur di kasur dengan kondisi tangan terpasang infus.

"Bisa kasih nasihat, kadang diri sendiri alpa bahwa tubuh perlu perhatian," ungkap Inul Daratista, Sabtu (10/12).

Pelantun Masa Lalu itu tidak membeberkan penyebpenyebab dirinya dilarikan ke rumah sakit.

Inul Daratista hanya berdoa agar bisa diberi kesembuhan oleh sang pencipta.

"Get well soon untuk diri sendiri," tambah istri Adam Suseno itu.