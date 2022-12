IPFD Wujud Komitmen Indonesia Tingkatkan Hubungan dengan Negara Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia terus mendorong kerja sama pembangunan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, salah satunya melalui penyelenggaraan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) di Bali pada 7-8 Desember 2022.

“Forum ini adalah wujud komitmen Indonesia untuk meningkatkan engagement di kawasan Pasifik,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat

IPFD akan dibuka dengan forum tingkat menteri yang secara khusus membahas langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik, terutama untuk menghadapi tantangan bersama di antaranya pemulihan pasca pandemi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan.

Kadir menyebut bahwa sejauh ini, Indonesia telah menerima konfirmasi kehadiran enam menteri luar negeri atau pejabat setingkat menteri dari negara Pasifik untuk forum tersebut.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum, Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group, serta Deputi Direktur Jenderal Asian Development Bank juga akan hadir dalam IPFD.

IPFD secara khusus akan mengusung tema “Grow and Prosper Together” dan akan menghasilkan outcome document yang berjudul Bali Message for Development Cooperation in the Pacific, yang merupakan panduan praktis bagi kerja sama pembangunan Indonesia dan Pasifik di masa mendatang.

Selain forum tingkat menteri, IPFD akan diisi dengan business engagement sebagai wadah untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Pasifik, karena jika hanya diisi forum antarpemerintah maka hasilnya dinilai kurang efektif.

“Kita melihat mungkin akan lebih baik kalau kita melibatkan sektor swasta melalui business engagement ini. Diharapkan business engagement akan menghasilkan kesepakatan bisnis yang akan memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik,” tutur Kadir.