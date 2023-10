Islam Nusantara Center Berikan penghargaan Kepada Santri dan Pesantren Inspiratif, Berikut Daftar Namanya

jpnn.com, JAKARTA - Islam Nusantara Center (INC) bekerja sama dengan DPR RI dan MPR RI memberikan penghargaan kepada santri dan pesantren inspiratif nasional bertajuk Santri Of The Year 2023.

Penghargaan ini sebagai upaya menumbuhkan inspirasi di kalangan santri dan pesantren di Indonesia.

Pemberian penghargaan berlangsung di Nusantara IV komplek DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Minggu (29/10/2023).

Direktur Islam Nusantara Center Dr. M. Aly Taufiq mengatakan tokoh-tokoh santri diserap dari masukan masyarakat melalui platform media.

Kemudian masukan tersebut dipilih tiga dari masing-masih kategori oleh tim juri. Setelah itu, dipersilakan kepada masyarakat untuk vote melalui polling online di santriinspirasi dot com.

Tahun ini terdapat sekitar lima ratus ribu yang ikut vote dan ribuan usulan yang masuk di redaksi panitia.

“Proses polling juga disertai penelusuran rekam jejak dan penilaiain oleh juri yang berasal dari para dewan pakar Islam Nusantara Center,” ujar Aly Taufiq.

Dari proses tersebut panitia telah menetapkan pemenang Santri Of The Year 2023 sebagai beikut: