Istri Cemburu Gara-gara Dewi Perssik, Aldi Taher Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Aldi Taher belakangan kerap syuting bersama mantan istrinya, Dewi Perssik.

Keduanya bahkan mempunyai program bersama di salah satu stasiun televisi.

Kedekatan Aldi Taher dengan Dewi Perssik ternyata membuat istrinya, Salsabillih cemburu.

Hal tersebut disampaikan Aldi Taher saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV, Selasa (25/10).

Awalnya, pembawa acara Feni Rose bertanya apakah istri Aldi Taher cemburu gara-gara kedekatannya dengan Dewi Perssik.

"Fakta," jawab Aldi Taher.

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu menilai wajar Salsabillih cemburu terhadap Dewi Perssik.

Menurut Aldi Taher, cemburu itu merupakan tanda kasih sayang.