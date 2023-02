J-Hope BTS Segera Ikuti Wajib Militer Menyusul Jin

jpnn.com, JAKARTA - Member grup idola BTS, J-Hope akan menjalani wajib militer dalam waktu dekat.

Agensi Bight Music mengatakan bahwa J-Hope telah memulai proses pendaftaran wajib militer.

Melalui aplikasi media sosial Weverse, agensi meminta dukungan dari penggemar, dilansir dari Soompi, Minggu (26/2).

"Kami akan memberi tahu Anda tentang pembaruan lebih lanjut pada waktunya,” kata agensi itu.

Pihak agensi berharap J-Hope akan menyelesaikan wajib militer dan kembali dengan selamat.

"Perusahaan kami tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memberikan dukungan untuk artis kami," lanjut agensi itu.

J-Hope merilis film dokumenternya berjudul 'J-hope in The Box yang berisi perjalanan memproduksi album solo pertamanya yang bertajuk “Jack In The Box.”

Dia menjadi anggota BTS kedua yang mengikuti wajib militer setelah Jin pada 13 Desember 2022. (antara/jpnn)