Jackson Wang, CL Hingga Snakehips Akan Meriahkan Panggung We The Fest 2022

jpnn.com, JAKARTA - Acara musik We The Fest 2022 bakal digelar di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta Pusat, selama tiga hari, yakni 23-25 September 2022.

Festival musik tersebut bukan hanya diramaikan 15 musikus tanah Air, seperti Offset, Swae Lee, Jackson Wang, dan CL.

Kemudian, ada pula Bag Raiders, Beabadoobee, Jeremy Zucker, Oh Wonder, Pink Sweat$, R3hab, Shallou, Snakehips, Surf Mesa, What So Not, dan Zack Tabudlo.

Sementara itu, 31 Musisi Indonesia juga bergabung dalam lineup We The Fest 2022, di antaranya Afgan, Dewa 19 feat. Ello, Raisa, Isyana Sarasvati, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Ardhito Pramono, Pamungkas, The Adams, dan Nadin Amizah.

Co Founder Ismaya Group, Christian Rijanto berharap We The Fest bisa menjadi wadah yang menyatukan musisi Indonesia dan Internasional dalm satu panggung.

"We The Fest juga ingin berekspansi dalam genre-genre musik yang dibawakan oleh musisi dalam festival," ujar Christian Rijanto di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Kamis (15/9).

Ini menjadi perhelatan We The Fest ketujuh yang digelar secara offline, sebelumnya semoat digelar secara online karena pandemi.

Brand Consultant Ismaya Live, Sarah Deshita berharap agar festival musik ini bisa digelar secara offline di tahun-tahun berikutnya.