Jadi Korban Hoaks, Deddy Corbuzier: Ini Sudah Dua Kali, Najwa Shihab Juga Pernah

Selasa, 19 Mei 2020 – 20:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier dibuat emosi karena ulah salah satu akun yang mengaku sebagai Program Pendidikan Dokter Spesialis @ppdsgram. Akun ini membuat caption unggahan di Instagram miliknya yang dinilai Deddy jauh dari kenyataan.

Ini terjadi setelah akun ini mengambil potongan video wawancara Deddy dengan Menteri Mahfud MD saat membahas soal Covid-19.

“Coba yang mati itu orang dekat atau keluarga Anda,” tulis akun @ppdsgram.

Ini seakan-seakan menyalahkan Deddy yang dinilai meremehkan Covid-19 dan para pasien. Deddy pun tak tinggal diam dan langsung mencari siapa pemegang akun tersebut.

“Loe nulis caption jangan goblok dong! Tonton dulu, gue ngomong apa, nanya apa, gue cari ya,” balas Deddy, Selasa (19/5).

Kekasih Sabrina Chairunnisa ini mengatakan bukan kali pertama akun tersebut menyebar hoaks. Sahabatnya, Najwa Shihab juga pernah mengalami hal yang sama.

“Jangan menyebar hoax! Dan ini sudah dua kali! @najwashihab juga pernah kan kalian ginikan!! Kalian @ppdsgram kan ngakunya program pendidikan dokter spesialis. Teman saya dokter ya banyak. Saya diskusi semua juga dengan @erlinaburhan @dr.tirta dan lain-lain,” sebutnya.

“Video ini jelas saya menerangkan proses hukum di Indonesia dan bela kalian. Malah di balik sama kalian, come on!! Be wise! Anyway, akun Anda masih dipegang dr Imam Mujahirin kan, yes I know,” pungkasnya.