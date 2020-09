Jadi Pemain Pinjaman di Leicester City, Cengiz Under Dadah pada AS Roma

jpnn.com, LEICESTER - Leicester City mengumumkan keputusannya meminjam penyerang AS Roma Cengiz Under.

Klub penghuni King Power Stadium itu melalui laman resminya menyatakan rencananya meminjam Cengiz Under hingga akhir musim 2020/2021.

Cengiz pun mengucapkan salam perpisahannya kepada AS Roma. Pesepak bola asal Turki itu mengunggah twit ke akunnya di Twitter.

"Saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua fan atas semua rasa cinta dan dukungan yang kalian berikan pada saya sejak saya tiba di sini," ujar Cengiz, Minggu (20/9).

Thanks to Brendan Rodgers, all the staff and management, for trusting me in this new chapter. Also I’m grateful to my family and my agent who always supported me.



I can't wait to reflect my passion to the field.?



???????????? — Cengiz Ünder (@cengizunder) September 20, 2020