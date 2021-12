Jadi Pemain Terbaik Laga Indonesia Vs Singapura, Witan Sulaeman Malah Singgung Soal Fokus

jpnn.com, JAKARTA - Witan Sulaeman menjadi pemain terbaik atau man of the match laga Leg 1 Semifinal Piala AFF 2020 antara Indonesia Vs Singapura, Rabu (22/12) malam.

Dia menegaskan, status itu kurang lengkap karena dirinya gagal mengantarkan Indonesia menang.

Menurut pemain asal Palu, Sulteng itu, ada konsentrasi yang menurun dari Skuad Garuda di babak kedua.

Karena itu, keunggulan yang mampu dicatatkan pada babak pertama, gagal dipertahankan sehingga harus kebobolan di babak kedua dan pertandingan berakhir imbang 1-1.

"Kami baik di babak pertama, penguasaan bola bagus, tetapi di babak kedua kami kehilangan fokus," kata Witan Sulaeman, dalam jumpa pers usai laga.

Pemain yang kini dikontrak Lechia Gdansk tersebut menegaskan, hasil akhir memang kurang bagus bagi Indonesia.

Melihat permainan Skuad Garuda, harusnya kemenangan bisa didapatkan

"Ini jadi pelajaran, kami harus kerja lagi di laga selanjutnya," ucap pemain 20 tahun tersebut.