Jadi Perhatian di CSW ke-67, Program PNM Mekaar Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - Program PT Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) mendapat perhatian pada ajang Side Event Commision On The State of Women (CSW) atau Ajang Samping Komisi Status Perempuan ke-67 PBB.

PNM Mekaar merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), PNM membeberkan rahasia sukses dalam mengelola Manajemen Pemberdayaan Perempuan segmen prasejahtera dalam perhelatan CSW 67 PBB pada Rabu (8/3).

Menteri PPPA I Gusti Bintang Ayu Darmawati mengapresiasi kontribusi strategis PNM dalam meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi.

I Gusti Bintang Ayu Darmawati juga menyampaikan bagaimana pendamping PNM memberikan edukasi dan literasi Kesetaraan Gender.

"Melalui kerja sama KPPPA dan PNM di 2021, dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender, program ini berhasil memberikan literasi kesetaraan gender," kata dia dalam keterangannya, Minggu (12/3).

Sidang CSW ke-67 diikuti oleh 75 peserta dari berbagai negara. Selain Menteri PPPA, hadir pula Menteri Negara Pengembangan Sosial dan Keluarga Republik Singapura Sun Xueling, Deputi Menteri Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Komunitas Malaysia Senutha Ratthinan, Vice President Organisasi Perempuan Singapura Noorfarahin Ahmad serta Direktur Operasional PNM Sunar Basuki.

Para pembicara sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral baik melalui platform G2G atau B2G, sehingga praktik baik di negara tersebut dapat meningkatkan serta mengembangkan strategi implementasi pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.