Jadon Sancho Pindah ke Manchester United, Begini Reaksi Ayah Erling Haaland

jpnn.com, LONDON - Kepindahan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund menuju Manchester United sepertinya tinggal menunggu waktu.

Hal itu terungkap dari pakar transfer sepak bola asal Italia, yaitu Fabrizio Romano dalam akun Twitter pribadinya pada kamis (01/07) dini hari WIB.

Dalam keterangannya, Romano menjelaskan bahwa antara Man United dan Dortmund telah mencapai kata sepakat terkait harga sang pemain.

Kepindahan Sancho diperkirakan bakal menelan biaya sekitar 90 juta euro (sekitar Rp 1,5 triliun), dan akan menandatangani kontrak hingga 2026.

Fuck. ???? But all the best @Sanchooo10 You will be missed. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) June 30, 2021

Perginya pemain berusia 21 tahun ini membuat kecewa ayah Erling Haaland, rekannya di Dortmund.

Dalam akun twitter pribadinya sang ayah menuliskan "F*ck. But all the best Sancho you will be missed," yang artinya. "F*ck. Tapi saya harap yang terbaik untukmu. Sanco akan selalu dirindukan,"