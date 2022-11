Jadwal, Hasil, dan Klasemen Grup Piala Dunia 2022 Terbaru: Ayo, Kamerun!

jpnn.com - DOHA - Favorit juara Piala Dunia 2022 Brasil bakal meladeni Swiss pada matchday kedua Grup G, Senin (28/11) malam WIB.

Brasil dan Swiss sama-sama memenangi laga di pekan pertama. Brasil menaklukkan Serbia, Swiss susah payah mengatasi Kamerun.

Siapa pun pemenang duel Brasil vs Swiss nanti akan memastikan tiket 16 Besar, menyusul Prancis (Grup D) yang telah mengantongi tiket babak gugur.

Sebelum duel Brasil vs Swiss, ada pertemuan Kamerun dengan Serbia.

Kedua tim yang sama-sama kalah di matchday pertama itu dipastikan menargetkan kemenangan demi membuka peluang menembus 16 Besar.

Selain dua laga di Grup G, ada dua pertandingan di Grup H, yakni Korea Selatan vs Ghana dan Portugal versus Uruguay yang menjadi penutup matchday kedua grup Piala Dunia 2022. (*/jpnn)

Baca Juga: Daftar 2 Tim yang Pulang Lebih Cepat dari Piala Dunia 2022

Jadwal Piala Dunia 2022 Senin (28/11) hingga Selasa (29/11) dini hari WIB

17.00 WIB Kamerun vs Serbia (Grup G)

20.00 WIB Korea Selatan vs Ghana (H)

23.00 WIB Brasil vs Swiss (G)

02.00 WIB Portugal vs Uruguay (H)