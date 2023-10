Jadwal Liga 1 Pekan ke-15: Banyak Big Match, Fokus ke Surabaya

jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-15 BRI Liga 1 bakal menghadirkan banyak big match.

Merujuk kepada klasemen, sejumlah duel pekan ini mempertemukan tim yang posisinya berdekatan.

Menang atau bahkan cuma imbang, akan mengubah posisi di papan klasemen.

Laga RANS Nusantara versus PSIS Semarang di Maguwoharjo, Persebaya vs Persib di Gelora Bung Tomo, Persija vs Barito Putera di Patriot Chandra Bhaga, atau Dewa United vs PSS di Indomilk Arena berpotensi berlangsung dalam tensi tinggi.

Dari empat laga tadi, pertarungan di Gelora Bung Tomo, Surabaya bisa dilabeli superbig match.

Kedua tim sama-sama tak pernah kalah dalam dua pekan terakhir. Persib lebih baik, di pekan ke-13 dan ke-14 menang, sedangkan Persebaya menang dan imbang.

Persib untuk sementara duduk di posisi lebih baik, peringkat ketiga dengan 24 poin. Persebaya di urutan ke-6 dengan 22 poin. Andai Persebaya berjaya Sabtu (7/10) besok, tim kebanggaan Surabaya itu akan menyalip Persib.

Persebaya saat ini memiliki opsi terbaik di posisi penjaga gawang. Itu lantaran bergabungnya Ernando Ari Sutaryadi ke tim, setelah menuntaskan dinas di timnas yang berlaga di Asian Games 2022.