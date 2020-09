Jadwal Liga Negara UEFA Pekan Ini, Ada Pertarungan Besar Jerman Vs Spanyol

jpnn.com, JAKARTA - Liga Negara UEFA (UEFA Nations League) edisi kedua bakal bergulir mulai tengah pekan ini.

Ada sejumlah big match dari Liga A (liga utama), di antaranya di Grup 4; Jerman versus Spanyol di Stuttgart, Jumat (4/9) dini hari nanti.

Selain itu, juara bertahan Portugal akan meladeni Kroasia di Porto, Minggu (6/9).

Liga Negara UEFA 2020/21 diikuti oleh 55 tim.

