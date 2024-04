Jadwal Pekan Terakhir Liga 1 Hari Ini, 6 Laga Seperti Final

jpnn.com - JAKARTA - Hari ini merupakan pekan terakhir Liga 1 2023/24.

Pada laga pekan ke-34 hari ini mempertandingkan tujuh laga, enam di antaranya sangat penting bak final.

Itu lantaran tiga tim, yakni Madura United, PSIS Semarang, dan Dewa United masih bersaing memperebutkan satu tiket tersisa ke Championship Series (semifinal).

Empat tim, yakni Arema FC, PSS Sleman, Persita Tangerang, dan RANS Nusantara, juga masih berjuang menghindari degradasi.

Laga paling panas, hidup mati, mungkin bakal terjadi di Gelora Bangkalan, yakni yang mempertemukan tuan rumah dengan Madura United versus Arema FC.

Jadi, enam laga terkait dengan tujuh klub di atas wajib ditunggu.

'Final' Pekan ke-34 Liga 1

Persita Tangerang vs Bali United FC

Madura United FC vs Arema FC

Dewa United FC vs Borneo FC Samarinda

Persija Jakarta vs PSIS Semarang

PSS Sleman vs Persib Bandung

PSM Makassar vs RANS Nusantara

Khusus soal tiket tersisa Championship Series, Madura United sedikit diuntungkan lantaran mengantongi 54 poin. Namun, secara matematis mereka masih butuh kemenangan.