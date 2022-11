Jadwal Piala Dunia 2022: Argentina Pulang?

jpnn.com - DOHA - Belanda, Senegal, Inggris, dan Amerika Serikat menembus 16 Besar Piala Dunia 2022 dengan status yang jelas.

Belanda juara Grup A, Senegal peringkat kedua.

Inggris kampiun Grup B, Amerika Serikat runner up.

Empat negara tersebut menyusul Prancis, Brasil, dan Portugal yang juga sudah mengantongi tiket 16 Besar.

Namun, Prancis, Brasil, dan Portugal belum memastikan status mereka, entah sebagai juara atau runner up grup.

Pada Rabu (30/11) malam hingga Kamis (1/12) dini hari WIB nanti, ada empat pertandingan lanjutan matchday ketiga penyisihan grup.

Masing-masing dua di Grup C, yakni Polandia vs Argentina dan Arab Saudi vs Meksiko, serta dua di Grup D, yaitu Australia melawan Denmark dan Tunisia jumpa Prancis.

Dari Grup C, Polandia akan lolos jika menang atau imbang melawan Lionel Messi dan kawan-kawan.