Jadwal Premier League: Liverpool vs Arsenal Bisa Menentukan

jpnn.com - LIVERPOOL - Pekan ke-30 Premier League menghadirkan big match di Anfield, yakni antara tuan rumah Liverpool vs Arsenal.

Duel The Reds vs The Gunners itu bakal digelar pada Minggu (9/4) mulai pukul 22.30 WIB.

Ini laga superpenting buat Arsenal. Ujian yang menentukan buat tim asuhan Mikel Arteta.

Si pemimpin klasemen Premier League ini selalu menang dalam tujuh pertandingan terakhir dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan.



Kemenangan dari Liverpool akan memberi Arsenal kesempatan untuk unggul setidaknya sebelas poin dari peringkat kedua klasemen Manchester City (meskipun Arsenal telah memainkan pertandingan lebih banyak dari City).

Liverpool? Tim racikan Jurgen Klopp jauh dari peluang juara musim ini, tetapi masih punya kans finis di Top 4 yang berarti mendapat tiket Liga Champions musim depan.

Liverpool tak terkalahkan dalam lima pertandingan Premier League di Anfield (empat kali menang, sekali imbang).