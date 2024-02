Jadwal Semifinal Liga 2 Hari Ini: Persiraja Vs PSBS, Malut United vs Semen Padang

jpnn.com - LANGSA - Dua leg pertama semifinal Liga 2 bakal digelar hari ini, Minggu (25/2).

Di Stadion Langsa, tuan rumah Persiraja Banda Aceh menjamu PSBS Biak.

Sementara itu, Malut United FC yang mendapat jatah menjadi tuan rumah leg pertama, menjamu Semen Padang di Stadion Madya GBK, Jakarta.

Kick off Persiraja vs PSBS Biak dimulai pukul 15.30 WIB, sedangkan Malut United vs Semen Padang mulai pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persiraja Achmad Zulkifli mengatakan timnya optimistis menang.

"Para pemain bisa menjalankan game plan dengan baik, dan akan mendapatkan hasil maksimal untuk pertandingan,” katanya.