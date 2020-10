Jakarta Raih Predikat Kota Terbaik Layanan Transportasi, Fahira Idris Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta menyabet gelar pertama sebagai kota terbaik di dunia dalam layanan transportasi berkelanjutan atau Sustainable Transport Award (STA) 2021.

Dinobatkannya Jakarta sebagai yang terbaik oleh The Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) yang berbasis di Kota New York, Amerika Serikat ini dikarenakan terjadi perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi yang sangat signifikan khususnya layanan Transjakarta.

Menanggapi itu, Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, prestasi ini adalah buah dari kemauan politik kuat dan keberpihakan yang tepat Gubernur DKI Jakarta yang disempurnakan dengan kerja keras dan kerja cerdas Pemprov DKI Jakarta, Transjakarta dan seluruh pemangku kepentingan transportasi terutama warga Jakarta.