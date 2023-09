Jalani Debut, Paper Heart Lepas 2 Lagu Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Tangerang Selatan, Paper Heart memulai debut di kancah musik dengan merilis 2 lagu sekaligus.

Grup yang beranggotakan Mikael Andamadan Riswoyo (gitar), Salvy (vokal), Chiko (bass), dan Hanin (drum) itu meluncurkan lagu berjudul All Done dan In Pain.

Lagu All Done merupakan ciptaan Mikael, sementara In Pain adalah karya dari Chiko.

Mikael Paper Heart mengatakan lagu All Done secara lirik bercerita tentang cinta yang terpisah karena beda cara pandang.

"All Done menceritakan seseorang laki-laki berada di hubungan yang toxic dan akhirnya berpisah dengan pasangannya. Dia merasa jauh lebih bahagia dibandingkan sang perempuan yang masih merengek untuk menjalin kasih kembali," kata Mikael di Jakarta baru-baru ini.

Paper Heart mengemas All Done dengan musik yang ceria dan bersemangat. Semua dibaluti dengan nuansa elektronik dan distorsi gitar.

"Walaupun liriknya ada sedikit kesan sedih, tetapi disini musiknya saya buat feel jadi lebih fun," tambah Mikael.

Sementara itu, Chiko Paper Heart menjelaskan bahwa lagu kedua berjudul In Pain menceritakan tentang seseorang yang terjebak di dalam siklus kehidupan yang suram dan tanpa henti.