Jalin Pembayaran Nusantara Raih Dua Penghargaan di Asian Experience Awards 2024

jpnn.com, SINGAPURA - Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Holding BUMN Danareksa meraih dua penghargaan prestisius di Asian Experience Awards 2024 yang diselenggarakan oleh The Asian Business Review (Charlton Media Group) pada Kamis (03/10) di Marina Bay Sands Expo and Convention Center, Singapura.

Dalam ajang yang diikuti oleh lebih dari 90 perusahaan ternama dari Asia dan Australia, Jalin meraih dua penghargaan: Indonesia Brand Experience of the Year - Financial Services untuk visinya "The National Digital Highway: Bridging Communities with Financial and Non-Financial Ecosystems," serta Indonesia Product Experience of the Year - Financial Services untuk ATM Link, yang telah merevolusi akses perbankan di Indonesia dengan mengintegrasikan jaringan ATM milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Penghargaan ini sekaligus mempertegas pengakuan internasional atas peran Jalin sebagai pemimpin dalam industri pemrosesan pembayaran (switching) serta penyedia infrastruktur sistem pembayaran (PIP) bagi perbankan dan fintech di Indonesia.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak, terutama kepada karyawan Jalin, pemegang saham, Kementerian BUMN, serta seluruh member jaringan “Link” yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 70 entitas dari sektor perbankan dan fintech yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Visi Jalin bertujuan untuk menciptakan platform layanan bersama yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran dan penyedia layanan, guna mencapai interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional, serta memastikan inklusi keuangan yang merata sehingga no one left behind," ujar Ario.

Ario menambahkan bahwa hingga semester I/2024, Jalin berfokus pada pengembangan tiga pilar bisnis utama, yaitu Universal Switching Powerhouse, National Cash Champion, dan Collaborative Digital Enabler.

Fokus ini sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil dengan tetap memaksimalkan fungsi titik-titik cashpoint melalui jaringan ATM Link bagi masyarakat yang masih membutuhkan transaksi uang tunai.

Sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Jalin terus memainkan peran aktif dalam berbagai inisiatif inovatif yang membentuk masa depan pembayaran digital di Indonesia.