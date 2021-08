Jamkrindo Raih 3 Penghargaan di Ajang GRC & Perfomance Excellence Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Jamkrindo meraih tiga penghargaan di Ajang Governance, Risk, dan Compliance (GRC) & Performance Award 2021.

Apresiasi ini diberikan atas pencapaian kinerja dan keberhasilan implementasi tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dan Dewan Juri, Jamkrindo mendapatkan penghargaan The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance 2021 untuk kategori Financial Service dengan predikat bintang 5.

Selain itu, Jamkrindo juga berhasil memperoleh dua penghargaan lainnya, yakni The Best Chief Risk Management Officer 2021 serta The Best Corporate Secretary 2021, pada Kamis, (5/8).

Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan mengatakan, perusahaan sangat konsisten dan menaruh perhatian yang besar dalam melakukan penguatan GRC.

Dalam manajemen Risiko, prinsip dan pedoman, Jamkrindo telah mengimplementasikan ISO 31000, tentang Manajemen Risiko, ISO 22301 tentang Business Continuity Management (BCM), dan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Selain itu, Jamkrindo juga melakukan identifikasi profil risiko di unit kerja perseroan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).

"Keberhasilan implementasi GRC ini berkat adanya komitmen yang kuat seluruh manajemen perusahaan untuk menerapkan four eyes principles serta didukung infrastuktur GRC dan sistem yang memadai untuk mendukung fungsi internal control yang efektif," ujar Putrama.