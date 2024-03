Jangan Mengaku Warga Solo Kalau Tak Bisa Begini

jpnn.com - SOLO - Persis Solo butuh kemenangan dari PSM Makassar untuk keluar dari papan bawah (peringkat ke-13 sampai 18) klasemen Liga 1.

Duel Persis vs PSM di pekan ke-27 itu bakal hadir di Stadion Manahan, Solo, Senin (4/3) malam WIB.

Pelatih Persis Milomir Seslija pun meminta para fan Laskar Sambernyawa datang ke stadion memberi dukungan.

“Sejauh ini, mereka (suporter) memberikan dukungan yang sangat bagus untuk kami. Mereka adalah pemain ke-12 dan pada momen ini tim sangat membutuhkan kalian. Kalau Anda warga Solo, kalian harus datang untuk memberikan dukungan. One team, one soul, and one family,” tutur Milo.

Pada pekan ke-26, Persis kalah 2-3 dari Bali United, sedangkan PSM bermain imbang 0-0 dengan Persebaya Surabaya.

“Ini kesempatan untuk bangkit, menunjukkan kekuatan tim," kata Milo.