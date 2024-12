Jasindo Travel Insurance, Beri Perlindungan Ekstra untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik melalui berbagai inovasi produk terbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya pada momentum Nataru (Natal dan Tahun Baru) tahun ini.

Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel mengatakan liburan Nataru menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi di seluruh Indonesia.

Karena di momen itulah masyarakat berpergian dan akan menghasilkan multiplier effect ekonomi yang luar biasa.

Melalui liburan Nataru, daya beli masyarakat akan tumbuh di seluruh penjuru daerah di Indonesia.

“Untuk memproteksi masyarakat yang berpergian tersebut, Jasindo hadir memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa was-was melalui Jasindo Travel Insurance,” tuturnya.

Syah Amondaris, Direktur Bisnis Strategis Asuransi Jasindo menjelaskan produk asuransi perjalanan yang ditawarkan memiliki jaminan yang cukup luas, mulai dari perlindungan atas risiko selama perjalanan hingga perlindungan rumah tinggal dengan nilai pertanggungan hingga Rp100 juta untuk perjalanan domestik, sedangkan untuk perjalanan internasional Non-Schengen mencapai USD 10.000 dan Schengen USD 50.000 per orang.

Adapun pilihan premi mencakup domestik Rp5.000 per hari, internasional Non-Schengen Rp120.000 per hari, dan internasional Schengen Rp200.000 per hari.

Pembelian produk ini dapat dilakukan dengan mudah melalui pemindaian QR Code atau akses ke situs web www.jasindo.co.id/travel.