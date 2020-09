Jason Ranti Siap Memanjakan Penggemar di This is My Wave Concert Edisi Ketiga

jpnn.com - THIS is My Wave Concert edisi kedua bersama The SIGIT yang digelar 28 Agustus kemarin berhasil memuaskan dahaga para penikmat musik akan aksi panggung yang keren secara streaming.

Rekti Cs sukses tampil enerjik dengan sejumlah hitsnya berkat aransemen baru, tata panggung dan visual 360 derajat serta konsep performance yang dikemas apik dalam This is My Wave Concert.

Keseruan serupa bakal kembali berlanjut dengan This is My Wave Concert edisi ketiga bersama solois folk fenomenal Jason Ranti.

Musisi yang identik dengan lirik-lirik liar dan penuh satire ini akan tampil secara live pada 11 September 2020 di akun Youtube Supermusic jam 20.00 WIB.

Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, sebagai perwakilan dari Supermusic mengatakan, gelaran edisi ketiga kembali mengajak Super Friends, sebutan untuk para penonton This is My Wave Concert, kembali merasakan special experience.

Konsep konser virtual dengan sudut pandang 360 derajat akan kembali menjadi daya tarik utama This is My Wave Concert bersama Jason Ranti.

“Di dua edisi sebelumnya This is My Wave Concert bersama The Upstairs dan THE SIGIT, kami melihat animo yang luar biasa dari penikmat musik akan konser virtual yang berkualitas. Oleh karena itu di edisi ketiga ini Supermusic berkolaborasi dengan Jason Ranti untuk memberikan aksi yang lebih keren lagi bagi para penikmat musik,” ujar Tiyok.

Selain sudut pandang visual 360 derajat, This is My Wave Concert juga mempertahankan konsep special arrangement yang terbukti sukses menuai respon positif dari penonton.