Jawara Festival Film Cannes 2022 Segera Tayang di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Film peraih Palme D'Or Festival Film Cannes 2022, Triangle of Sadness segera tayang secara legal di platform streaming KlikFilm.

Frederica, Direktur KlikFilm mengatakan kehadiran film itu merupakan pencapaian luar biasa dari sisi konten platform miliknya.

"Mendapat kepercayaan untuk menghadirkan film-film yang bersaing di ajang festival film dengan kasta tertinggi sebuah kebanggaan buat kami," kata Frederica dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7).

Sejumlah film best international feature film Prediction Oscar 2023, juga bisa disaksikan mulai bulan ini.

Film-film itu, yakni Tori And Lokita, Close, EO, Boy From Heaven, Decision To Leave, Official Competition, Corsage, Holy Spider, Both Sides Of The Blade, One Fine Morning, Girl Picture, dan R.M.N.

Berikut ini sinopsis film yang tayang spesial di bulan ini:

Tori And Lokita

Film bergenre drama garapan sutradara Jean-Pierre Dardenne dan Luc Dardenne ini mengisahkan tentang persahabatan yang menyatukan dua anak muda yang telah melakukan perjalanan sendirian dari Afrika. Mereka menghadapi kondisi kejam pengasingan di Belgia. Film ini juga sebelumnya hadir di Festival Film Cannes 2022.

EO

Film ini berkisah tentang dunia adalah tempat yang misterius jika dilihat melalui mata seekor binatang. EO, keledai abu-abu dengan mata melankolis.