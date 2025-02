JCI East Java Dorong Pengusaha Muda Aktif Mengembangkan Diri

jpnn.com - Junior Chamber International (JCI) East Java mendorong para pengusaha muda untuk mengembangkan potensi tidak hanya dalam aspek bisnis, tetapi juga dalam pengembangan pribadi.

Motivasi tersebut disampaikan lewat Seminar Pengembangan Diri bertajuk Unlock Your Strength to Be A Better Leader, di BRI Plaza Surabaya, Sabtu (23/2).

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 56 peserta dengan usia 18 sampai dengan 40 tahun, berasal dari Kota Surabaya dan sekitarnya.

Vice President Empowerment JCI East Java Jennifer Ariesta Johanes mengatakan seminar ini membantu mereka meraih kesuksesan dalam bisnis.

“Kami ingin membantu para pengusaha memaksimalkan keuntungan dan profit. kami juga peduli terhadap pertumbuhan pribadi mereka, dengan menghadirkan divisi empowerment ini,”ujar Jennifer.

Bagi Jennifer, memanfaatkan kekuatan diri dalam berbagai aspek kehidupan, maka masing masing individu dapat mencapai versi terbaiknya.

“Jika memahami potensi dan kekuatan diri, maka bisa saling melengkapi dalam kerja sama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik," kata Jennifer.

Sementara itu, Project Director Daniel Sugiharto menuturkan seminar ini bertujuan membangun komunitas bisnis yang berorientasi pada pendidikan dan kepemimpinan.