Jeans Jadi Andalan Fashion Item, Imam Darto Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Imam Darto mengungkapkan salah satu item fashion yang menjadi barang wajib dimiliki, yakni jeans atau denim.

Sebagai seorang figur publik, memperhatikan penampilan atau pun gaya busana bak sebuah keharusan.

Imam Darto lantas mengungkapkan alasannya jeans atau denim sebagai fashion item yang wajib dia miliki.

"Kalau saya (jeans atau denim) harus punya, karena seiring usia bertambah saya enggak mau terlalu terlihat seperti bapak-bapak, harus relate ke anak muda. Jadi, jeans atau denim it's a must fashion item for everyday," ujar Imam Darto dalam perilisan Tokuno Blue dari Momotaro Jeans, di Limbro Lotte Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

Selain untuk fesyen, ada alasan lain pria 42 tahun tersebut memilih jeans sebagai gaya berbusana, yakni keselamatan.

"Kalau gue tergantung kebutuhan, kalau buat motoran riding begitu sudah pasti pakai jeans. Pertama, buat protection apalagi yang tebel. Kita memang enggak pernah mau jatuh, tetapi kan protection perlu ya, tergantung event," tuturnya.

Dia mengaku memiliki belasan koleksi jenas yang terdiri dari atasan maupun celana.

"Ya setelan atas bawah belasan ya, kombinasi pokoknya yang berbau denim," kata Imam Darto.