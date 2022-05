Jebolan Festival Film Cannes Isi Deretan Tontonan pada Mei 2022

jpnn.com, JAKARTA - Platform KlikFilm menghadirkan karya sineas dunia jebolan Festival Film Cannes sepanjang Mei 2022.

Film-film tersebut di antaranya ada Souad, The Innocents, dan Just To Be Sure.

Selain itu ada juga film lainnya, seperti Amd Then We Danced, Sozhou River, Love Punch, Notorious Nick, Dual, Now Is Good, dan AO : The Last Hunter, Dead Fall.

Kemudian, ada juga film Mandarin seperti Raging Fire, A Year End Medley, The Battle At Lake Changjin, Legend Of The Demon Cat dan Coffin Home.

"Kami selalu konsisten untuk terus memberikan yang terbaik untuk katalog film," kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangan tertulis, Selasa (10/5).

Pada Mei 2022, KlikFilm juga menghadirkan dua film nasional terbaru secara ekslusif berjudul Kambodja dan Kopi Pahit.

Kambodja diperankan oleh Adipati Dolken, Della Dartyan, Revaldo, dan Carmela van der Kruk.

Sementara itu, Kopi Pahit diperankan oleh Mahalini dan Raja Giannuca.