Jelang Lebaran, Anggota Komisi IV DPR Pastikan Ketersediaan Pangan di Sultra Aman

jpnn.com, KENDARI - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini bersama tim Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi melakukan rapat koordinasi untuk memastikan ketersediaan pangan pokok di wilayah Sulawesi Tenggara, Selasa (19/4).

Menurut dia, koordinasi itu untuk mengantisipasi lonjakan harga yang terjadi pada saat bulan puasa dan menjelang lebaran.

“Kami melihat beberapa masalah untuk diperhatikan, terutama kaitannya dengan minyak goreng yang menjadi permasalahan luar biasa beberapa minggu terakhir ini,” ujar Anggia pada kunjungan kerja tersebut.

Anggia meminta semua pihak bersama-sama melakukan upaya menyediakan stok 12 bahan pangan pokok.

Pasalnya, beberapa bulan lalu sampai hari ini minyak goreng menjadi polemik yang luar biasa, termasuk di dalamnya juga ketersediaan bahan pangan untuk Lebaran.

“Biasanya daging sapi yang harganya naik saat musim seperti ini, tetapi masih aman. Malah minyak goreng curah masih mahal,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meyakini keseluruhan komoditas strategis di Sultra so far so good.

Ketersediaan bahan pangan pokok di Provinsi Sultra aman terkendali selama Ramadan.