Jelang Pembukaan Ekspor CPO Besok Senin, 23 Mei 2022 Sebegini Harga TBS Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Penetapan Harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi Putri Rainun memberikan update terkait harga terkini di perkebunan rakyat.

Putri mengatakan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Jambi pada periode 20-26 Mei 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan.

Menurut dia, harga CPO naik senilai Rp 824 per kilogram dari Rp 11.453 per kilogram menjadi Rp 12.277 per kilogram.

Harga TBS juga naik Rp 81 per kilogram dari Rp 2.191 per kilogram jadi Rp2.272 per kilogram.

"Sementara itu untuk harga inti sawit pada periode kali ini mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp 1.676 dari Rp 9.228 per kilogram menjadi Rp 7.552 per kilogram," kata Putri di Jambi, Sabtu (22/5).

Dia mengatakan penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat.

"Penetapan itu berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur," ungkapnya.

Berikut daftar harga TBS Sawit di Jambi:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun Rp 2.272 per kilogram