Jelang Pertarungan UFC 309, Charles Oliveira Vs Michael Chandler, Siapa Pemenangnya?

jpnn.com, NEW YORK - Pertarungan ulang di co main event antara mantan juara UFC kelas lightweight Charles Oliveira melawan Michael Chandler akan berlangsung perhelatan UFC 309, New York, Amerika Serikat pada Minggu (17/11) besok.

Kedua petarung tersebut membawa misi balas dendam setelah mengalami kekalahan.

Oliveira kalah melawan Arman Tsarukyan di UFC 300, sedangkan Chandler kalah atas Dustin Poirier pada UFC 281.

Duel ini menentukan siapa yang akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara kelas lightweight pada 2025 mendatang.

Charles Oliveira Ingin Kembali Memperebutkan Gelar

Mantan juara kelas lightweight Do Bronx dianggap sebagai petarung terbaik di kelasnya.

Dia mampu menorehkan catatan 34 menang, 10 kalah.

Kemenangan yang didapat melalui 10 KO, 21 submission, dan 3 keputusan mayoritas.

Kekalahan terakhir yang diderita Oliveira ketika melawan Arman Tsarukyan yang merupakan 2 kekalahan terakhir dari 3 pertarungan.