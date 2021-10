Jelang Weekend, Harga Bahan Pokok di Pasar DKI Jakarta Bikin Girang

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan pokok di pasar-pasar di DKI Jakarta jelang weekend kompak mengalami penurunan.

Dipantau dari laman Info Pangan Jakarta, hampir semua harga bahan pokok turun tipis.

Rerata harga cabai rawit merah turun Rp 1.184 menjadi Rp 32.773 per kilogram.

Harga cabai rawit merah tertinggi di Pasar Tebet Barat yang mencapai Rp 40 ribu per kilogram, sementara harga terendah di Pasar Johar Baru Rp 22 ribu per kilogram, sehingga rerata di pasar di DKI Jakarta Rp 32.773 per kilogram.

Harga cabai merah besar (TW) juga turun Rp 744 menjadi Rp 38.255 per kilogram.

Kemudian, harga cabai rawit hijau turun Rp 231 menjadi Rp 32.977 per kilogram.

Harga cabai merah keriting turun Rp 91 menjadi Rp 35.227 per kilogram.