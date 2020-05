Jenderal Andika Sampaikan Pesan Khusus dari Istrinya untuk RSPAD

Kamis, 07 Mei 2020 – 22:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Diah Erwiany atau Hetty Andika Perkasa terus memberikan dukungan kepada para tenaga medis di RSPAD Gatot Soebroto.

Kali ini, dia memberikan bantuan berupa Eprokal Plus sebanyak 26 boks. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dalam teleconference berkala dengan RSPAD.

Bantuan yang diberikan itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh tenaga medis saat menjalankan tugas merawat pasien Covid-19.

“Sesuai dengan janji istri saya minggu lalu, kami akan berikan lagi dukungan kepada para tenaga medis untuk meningkatkan imunitas. Kami bagikan bantuan ini, merupakan donasi dari perusahaannya,” kata Andika dalam keterangannya pada Kamis (7/5).

Diketahui, Eprokal Plus merupakan makanan bergizi yang biasa dikonsumsi anggota TNI. Makanan ini bisa berfungsi sebagai penambahan daya tahan tubuh, serta penahan lapar.

Setiap boks Eprokal Plus terdiri dari tiga bungkus Promilch (full cream, glutaathion, oat, creamer, cereal, isolated protein), tiga bungkus high protein cookies, dan satu bungkus viteral (dextrose, multi vitamin dan mineral premix) yang berfungsi sebagai immune stimulator.

Total ada 2.100 bungkus Eprokal Plus sudah diterima oleh Plt Unit Gizi RSPAD Mayor CKM Novi dan akan dibagikan ke seluruh bagian RSPAD, yakni paviliun Suhardo, paviliun Darmawan, paviliun Bermis, paviliun Kartika, ruang CICU dan ICU, IGD RSPAD, IGD Kartika, ruang Kesling, ruang Jangsus, Labolaturium, Radiologi, PPIRS, Farmasi, Unit Gizi, Pramusaji, Teknik, Patologi Anatomi, PPI, Dokter Umum, Poli Skrining, MCU, dan ruang Bagpam.

“Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dan dikonsumsi agar dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Secara berkala kami akan terus berikan perhatian. Terima kasih tenaga medis, selamat bertugas ya,” tutup Jenderal Andika. (cuy/jpnn)