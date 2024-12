Jenguk Ayah Baim Wong, Raffi Ahmad Sampaikan Doa Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad memperlihatkan kepedulian terhadap keluarga Baim Wong.

Di tengah kesibukan, dia tetap menyempatkan waktu untuk menjenguk ayah Baim Wong, Johnny Wong yang dirawat di rumah sakit.

Hal tersebut diungkapkan oleh Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah momen sedang menengok Johnny Wong di salah satu rumah sakit.

Raffi Ahmad kemudian mendoakan agar ayah Baim Wong bisa segera pulih.

"Get well soon papanya Baim Wong," ungkap Raffi Ahmad, Kamis (12/12).

Ayah Baim Wong, Johnny Wong dirawat intensif di salah satu rumah sakit sejak beberapa hari lalu.

Kabar tersebut diungkapkan Baim Wong melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.