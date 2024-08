Jersei Baru Persib Bandung Bertema 'We Are Persib', Ternyata Ini Maknanya

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung meliris jersei terbaru yang diberi tema We Are Persib.

Peluncuran jersei yang akan dikenakan sepanjang musim 2024/2025 itu dilakukan bersamaan dengan pengenalan skuad di acara Pesta Rakyat Persib di GOR C-Tra Arena, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/8).

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama mengatakan tema 'We Are Persib' diusung untuk tiga jenis jersei terbaru ini.

"Tema tersebut merupakan lambang dan wujud dari bersatunya seluruh stakeholder Persib, mulai dari pemain, ofisial tim, manajemen, para mitra sponsor dan tentu saja penduduk setia Persib, yaitu Bobotoh," kata Adhi dalam keterangannya, Senin (5/8).

Untuk desain seragam utama atau home, Persib tetap dengan warna biru yang kali ini dibalut pattern jacquard di bagian badan sebagai representasi spirit yang terus bergerak ke atas dan menjadi lebih baik.

Jahitan dengan benang merah juga tersemat dan terinspirasi dari jersei Persib di 1923 dan saat merebut gelar pada 2014.

Nuansa Bandung kental dalam desain untuk jersei utama ini.

Pattern pada bagian rib membentuk pola gunung sebagai perlambang dari 'Bandung dilingkung ku Gunung'.