Jetour Merilis Harga Remi Dashing dan X70 Plus, Mulai dari Rp 398 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Jetour Motor Indonesia akhirnya merilis harga dua mobil andalannya, yakni Dashing dan X70 Plus di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (15/11).

Jetour Dashing hadir dalam dua varian, yaitu Journey dibanderol Rp 398.800.000 dan Dashing Inspira seharga Rp 430.800.000. Kedua harga itu berstatus on the road Jakarta.

Sementara itu, Jetour X70 Plus Journey dibanderol Rp 414.800.000 dan X70 Plus Inspira dijual Rp 444.800.000 (on the road Jakarta).

Vice President of JETOUR Auto, Ke Chuandeng mengatakan harga yang ditawarkan diyakini bisa bersaing dengan produk lainnya, khususnya di segmen sport utility vehicle (SUV).

Menurut dia, produk yang sempat diperkenalkan pada GIIAS 2024 lalu itu diterima dengan baik oleh konsumen mancanegara.

"Karena produk berkualitas untuk memenuhi gaya hidup," kata Ke Chuandeng di Jakarta, Jumat (15/11).

Jetour Dashing menampilkan desain ramping dan sporty dengan bodi bergaya coupe 3D dan gagang pintu tersembunyi.

Lampu LED siang hari dan lampu belakang kotak-kotak yang khas memberikan tampilan yang berani dan modern.