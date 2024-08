JFX Rayakan Ulang Tahun ke-25 dengan Meriah dan Kerja Sama Strategis Global

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Futures Exchange (JFX) merayakan puncak acara Anniversary ke-25 dengan tema “Million Dreams In a Journey, 25 Years Of Achievements” yang diselenggarakan di Grand Ballroom Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta.

Acara ini dihadiri Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan serta berbagai pemangku kepentingan dari industri perdagangan berjangka, baik domestik maupun internasional.

Rangkaian acara anniversary JFX ke-25 ini juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2024, seperti market outlook 2024, penanaman 2.500 pohon mangrove dan lepas satwa, JFX coffee day bersama teman disabilitas, pasar murah di Bangka dan JFX olympic 2024 sebagai ajang turnamen olahraga.

Sebagai bagian dari perayaan ini, JFX telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan tiga partner strategis: SMM Information &Technology Co., Ltd., M-DAQ Global Pte. Ltd., dan Onyx Capital Group.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat inovasi produk di JFX dan meningkatkan eksposur JFX di kancah internasional, khususnya di pasar global yang semakin terintegrasi, serta mengembakan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

Kolaborasi dengan SMM Information &Technology Co., Ltd. diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas ke pasar internasional, yang merupakan salah satu fokus utama JFX.

Sementara itu, kerja sama dengan M-DAQ Global Pte. Ltd. akan mendukung integrasi teknologi keuangan yang lebih terkini dan efisien di platform JFX.

Selain itu, kerja sama dengan Onyx Capital Group diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan memperkuat ekosistem perdagangan berjangka di industri melalui JFX.