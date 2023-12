Jogi Simanjuntak Rilis Lagu Baru Ciptaan Lenny Hartono

jpnn.com, JAKARTA - Fashion designer, Lenny Hartono ternyata mempunyai bakat dalam urusan menciptakan lagu.

Buktinya, dia telah membuat sebuah lagu yang berjudul I Am Ok.

Lenny Hartono mempercayakan lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi berbakat Jogi Simanjuntak.

Menurutnya, pemenang The Voice All Stars Indonesia 2022 itu punya suara khas yang sangat cocok membawakan lagu I Am Ok.

"Lagu yang dinyanyikan Jogi Simanjuntak ini sudah bisa dinikmati di beberapa platform musik seperti di Spotify, iTunes, Joox Music, YouTube dan lainnya," kata Lenny Hartono, Rabu (27/12).

Lenny Hartono kemudian membeberkan inspirasi di balik pembuatan lagu I Am Ok yang ditulis dalam dua bahasa Inggris dan juga Indonesia.

Adapun lirik dalam lagu tersebut bercerita soal dibutuhkan suatu keikhlasan di dalam mencintai.

"Ketika cinta tidak berbalas, ketika cinta yang diberikan tidak diinginkan, keikhlasan menjadi sangat penting," jelasnya.