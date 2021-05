Jordi Onsu Kumpul Bareng Crazy Rich Surabaya, Ada Proyek Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jordi Onsu kini tengah sibuk membangun kerajaan bisnis bersama kakaknya, Ruben Onsu.

Kakak beradik itu tak hanya sukses di binis kuliner, mereka juga eksis di dunia media lewat Media Onsu Perkasa (MOP).

Jordi tampaknya akan melebarkan bisnisnya dengan menggandeng pengusaha asal Surabaya, Hermanto Tanoko.

Dia baru-baru ini makan malam bersama pengusaha yang dikenal dengan julukan Crazy Rich Surabaya.

Pria yang sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Cita Citata itu mengunggah kebersamaan dengan keluarga besar Tancorp melalui akunnya di Instagram.

"Thank you dinner-nya Shu, Ayi, dan Koko Cici aku yang di Surabaya he he he," tulis Jordi sebagai keterangan.

Belum diketahui agenda di balik pertemuan Jordi Onsu dengan Hermanto Tanoko.

Namun unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari pengikut Jordi onsu di Instagram. Mereka menebak bakal ada kerja sama antara Jordi dengan Tancorp.



