Joyland Festival Jakarta 2024 Dimulai Hari Ini, St Vincent Hingga AIR Siap Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Joyland Festival Jakarta 2024 digelar di Lapangan Baseball GBK Senayan, Jakarta mulai hari ini, Jumat (22/11) hingga Minggu (24/11).

Sederet kemeriahan bakal dihadirkan pada hari pertama dari sore hingga larut malam.

Hari pertama Joyland Festival Jakarta 2024 dimeriahkan oleh Annie Clark alias St. Vincent, seniman multi-talenta ikonik asal Amerika Serikat yang terkenal berkat karyanya yang mendobrak batasan, permainan gitar yang menawan.

"Membawa St. Vincent ke Joyland Festival Jakarta adalah sebuah pencapaian bagi Joyland. Kami membutuhkan waktu dua tahun untuk mengajaknya ke Joyland,” kata Ferry Dermawan, Direktur Program Joyland Festival di Jakarta, baru-baru ini.

Repertoar St. Vincent bakal menonjolkan All Born Screaming, albumnya dari 2024 yang telah banyak dipuji dan berisi lagu-lagu seperti Big Time Nothing, Flea dan Broken Man.

Dia juga siap membawakan materi lamanya yang klasik termasuk Pay Your Way in Pain, Digital Witness, Cheerleader, dan New York.

Pada hari pertama Joyland Festival Jakarta 2024 juga menghadirkan AIR, duo atmospheric pop legendaris asal Perancis.

Nicolas Godin dan Jean-Benoit Dunckel bakal membawakan lagu-lagu seperti seperti La femme d’argent, Sexy Boy dan Kelly Watch the Stars dalam rangka perayaan ulang tahun ke-25 album debut mahakarya Moon Safari.