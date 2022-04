JSM Hypermart Bertabur Diskon, Minyak Goreng Banting Harga Bun!

jpnn.com, JAKARTA - Hypermart kembali menyelenggarakan promo berisi diskon bahan kebutuhan pokok.

Promo JSM Hypermart kali ini memberikan potongan harga minyak goreng menjadi Rp 47.900 per pouch isi dua liter.

Potongan harga minyak goreng bisa lebih banyak bisa didapatkan jika anda membayar dengan OVO cash yakni Rp 42.900 per pouch isi dua liter.

Harga beras juga diskon, merek Topi Koki, Hoki, Anak Raja Beras ukuran lima kilogram dijual Rp 56.900 per sak jika membayar dengan OVO cash.

Sunlight pembersih piring juga diskon Rp 14.790 dan Rp 12.790 jika anda membayar dengan OVO cash.

Selain itu, ada juga diskon Biore Guard Rp 30.590 dari harga Rp 45.950 per pouch, ada potongan lagi menggunakan OVO cash, yakni jadi Rp 28.590 per pouch.

Keju Elle and Vire butter salted, unsalter 200 gram cuma Rp 49.900 dari harga Rp 62.500 per pack, jika anda membayar dengan OVO cash menjadi Rp 47.900 per pack.

Harga daging juga murah meriah, jenis rendang spesial hanya Rp 12.890 per 100 gram.