Juara Bertahan Tumbang, China Vs Korea di Final Beregu Putri Badminton Asian Games 2022

jpnn.com - HANGZHOU – China dan Korea menembus final nomor beregu putri badminton Asian Games 2022.

Pada semifinal di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, Sabtu (30/9) siang WIB, tuan rumah menang dari juara bertahan Jepang 3-1.

Chen Yu Fei membawa China unggul 1-0 setelah di match 1 mengalahkan Aya Ohori 21-19, 12-21, 21-15.

Pada match 2, tuan rumah terdiam setelah ganda putri peringkat satu dunia Chen Qing Chen/Jia Yi Fan kalah dari Nami Matsuyama/Chiharu Shida 21-19, 9-21, 17-21.

Tunggal putri kedua China He Bing Jiao kembali membawa tuan rumah unggul, seusai menaklukkan Natsuki Nidaira 21-12, 21-14.

Ganda Zheng Yu/Zhang Shu Xian menjadi penentu lulusnya China ke final. Zheng/Zhang menang dari Yuki Fukushima/Naru Shinoya 21-19, 21-13.

Di waktu yang bersamaan, Korea mengalahkan Thailand 3-1.

An Se Young, Baek Ha Na/Lee So Hee dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong menyumbang angka buat Negeri Ginseng.