Juara EURO 2020, Segini Bonus yang Mengucur ke Kantong Pemain Italia

jpnn.com, LONDON - Italia baru saja memastikan juara EURO 2020 usai menaklukkan Inggris pada laga final yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Senin (12/7) dini hari WIB.

Giorgio Chiellini dan kolega memastikan kemenangannya atas The Three Lions -julukan Timnas Inggris- via adu penalti dengan keunggulan 3-2.

Atas torehan tersebut, FIGC selaku induk sepak bola Italia melaporkan mereka mendapat keuntungan sebesar 28,25 juta euro (sekitar 483 miliar rupiah).

Dari jumlah tersebut, masing-masing penggawa Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- bakal menerima 250 ribu euro (sekitar 4,3 miliar rupiah).

Bahkan menurut sejumlah laporan media di Italia, jika ditotal Italia telah mendapatkan bonus 99,25 juta euro dari semua keikutsertaan mereka di kompetisi Eropa ini.

Jika di laga final tadi Italia gagal menjadi juara, bonus tetap akan mengalir ke rekening anak asuh Roberto Mancini.

Dengan rincian, para pemain bakal mendapat 200 ribu euro jika kalah di final, 150 ribu euro andai tersingkir di semifinal, dan 80.000 ketika mereka hanya sampai perempat final.

Laga Italia kontra Inggris sendiri memang harus dilanjutkan menuju babak penalti usai kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal.