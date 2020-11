Jujur soal COVID-19, Kiai Said Dinilai Tunjukkan Sikap Negarawan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengakui positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Said Aqil juga memohon doa dari segenap masyarakat, warga Nahdliyin, khususnya para kiai untuk kesembuhannya.

Demikian keterangan yang disampaikan langsung sekretaris pribadi Said Aqil, M Sofwan Erce, melalui video yang diunggah di akun Youtube Kang Said Official, Minggu (29/11).

Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Dr Dewinta Pringgodani SH MH memuji sikap jujur Said Aqil yang terbuka positif Covid-19.

"Said Aqil telah memperlihatkan sikap sportif dan negarawan serta ulama yang berani menyampaikan kebenaran," kata Dewinta melalui keterangan tertulis, Senin (30/11).

Menurut Dewinta, keterbukaan Said Aqil soal penyakitnya akan membantu Satgas Covid-19 melakukan penelusuran kontak atau tracing.

"Pasien juga akan dirawat secara benar, sehingga tidak membahayakan orang lain," kata Dewinta.

Disisi lain, Dewinta menyesalkan sikap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab atau HRS yang menyurati Walikota Bogor Bima Arya agar tak membuka hasil tes swabnya ke publik.

"Sangat disesalkan sikap HRS yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19," kata Dewinta melanjutkan.