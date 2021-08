Jungle Lebih Energik dan Jujur di Album Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sederet prestasi beberapa waktu lalu, duo produser asal Inggris, Jungle kembali dengan karya terbaru.

Jungle pada hari ini merilis album ketiga berjudul 'Loving In Stereo' yang lebih berani dan ambisius.

Loving In Stereo adalah sebuah album disko dinamis yang membawa semangat lantai dansa dan semua hal yang membuat musik menyenangkan.

Album tersebut menjadi momen bagi duo yang terdiri dari J dan T tersebut merambah ke lanskap pop sekaligus memperluas jangkauan mereka dalam bermusik.

"Kami belajar untuk menangkap energi suatu momen dengan baik tanpa memikirkannya terlalu dalam. Tujuan utama kami adalah meninggalkan kesempurnaan dan menyadari betapa musik kami dapat menjadi sangat energetik dan jujur," ungkap Jungle, Jumat (13/8).

Jungle memasukkan 14 lagu energik dan jujur dalam album Loving In Stereo.

Beberapa lagu di antaranya, Truth, Keep Moving, dan Talk About It.

Jungle juga menyimpan lagu terbaik di bagian akhir yaitu Can’t Stop The Stars.