Kabar Buruk dari Real Madrid Jelang Laga Kandang Pertamanya

jpnn.com, MADRID - Juara bertahan La Liga Real Madrid mengumumkan bahwa gelandang andalan mereka Toni Kroos mengalami cedera.

Kroos cedera pada bagian belakang paha kirinya.

Pemain berusia 30 tahun itu merasa kesakitan dan terpaksa keluar dari lapangan pada paruh pertama laga kemenangan Real Madrid atas Real Betis 3-2, Sabtu (26/9).

AFP melansir, Kroos kini harus beristirahat sampai betul-betul pulih selama kurang lebih dua minggu ke depan.

???? INSIDE TRAINING

???? ???? Ready for our first home match of the season!

???? @realvalladolidE#HalaMadrid | #RMCity — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) September 29, 2020